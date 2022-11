Ritorno sulla Luna | partito il razzo Artemis 1

Nel frattempo in Italia è ancora aperto il dibattitomodifica delle regole previste per la ... Il ministro della Salute sta continuando con il progetto del 'gradualealla normalità'. ...... ma sapete chi sono i suoi ex fidanzati Ecco cosa abbiamo scopertosua vita privata e su ... designer a cui è stata legata per poco tempo, tra il 2009 e il 2010 - prima del presuntodi ...La missione Artemis 1 è partita. Mercoledì 16 novembre alle 7:47 italiane, è stato lanciato con successo dal Kennedy Space Center ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...