Ritirate uova dal supermercato | come capire se sono quelle che hai acquistato

In particolare, lein questione conterrebbero la salmonella, un batterio che provoca non pochi problemi di salute, come nausea, dolori addominali, diarrea, vomito e febbre. 'Il richiamo delle ...... si tratta in questo caso di alcuni specifici lotti difresche L e XL del marchio Copav. Come indicato espressamente nell' alert del dicastero , in alcuni esemplari è stata infatti rilevata la ...Alcuni lotti di uova Pazzaglia sono stati richiamati dal Ministero della Salute per riscontrato rischio microbiologico: trovate tracce di salmonella ...In seguito ad alcune indagini è emerso che alcune confezioni di uova fresche con marchio 'Pazzaglia' risultano contaminate da Salmonella ...