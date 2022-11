(Di mercoledì 16 novembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Darkoè il procuratore di Dusane Nemanja Radonjic, uno dei protagonisti principali delle sessioni di mercato italiane di questo 2022. L'Executive Director della International Sports Service,...Leite, Verissimo, Neres, Gonçalves, Chiquinho,, Brooks, Musa, Victor, Araujo, Bernardo ... McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (60 Iling - Junior); Kean (46 Milik),(70 Soulé). All. ... Ristic: "Vlahovic e Milinkovic, coppia ideale. Radonjic, che affare per il Torino!" Il procuratore: "Torino club perfetto per Nemanja. E Dusan migliora ogni giorno." E punta sulla Serbia: "Possiamo essere la sorpresa del Mondiale" ...