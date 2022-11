Riparare il computer a Roma? Scegliamo un laboratorio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Capita a tutti almeno una volta nella vita di essere lasciati a piedi dal proprio, magari perché non abbiamo colto i suoi segnali; oppure capita così dal nulla senza nemmeno un minimo avvertimento. Si sa, come ogni macchina anche unpuò avere dei problemi, perché dopo tutto anche la tecnologia ha i suoi limiti. Iloggi è però uno strumento fondamentale per molte persone, sia per diletto che per lavoro, e questo significa avere anche l’esigenza di aggiustarlo in breve tempo. La tentazione di affidarlo nelle mani del famoso “cugino” bravo con ipuò essere molta, ma per l’incolumità del pc e la speranza di vederlo funzionare ancora per diverso tempo, è decisamente meglio rivolgersi a un centro d’Assistenza. Perché rivolgersi a un centro di assistenza che sia ...