Regione Sicilia | è caos nel centrodestra Forza Italia divisa tra Schifani e Miccichè

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Doveva essere il giorno dell’insediamento ufficiale della nuova giunta regionale in. E in effetti c’è stato il giuramento dei 12 assessori davanti all’Assemblea regionale, ma a fare notizia sono le crepe nelche ha portato alla presidenza dellaRenato. All’interno di Palazzo dei Normanni, a Palermo, si registra il malcontento di alcuni esponenti di Fratelli d’per la scelta del partito di far nominare due assessori esterni sui quattro a disposizione della compagine di Giorgia Meloni. Lo strappo più evidente, però, si è palesato nel partito di Silvio Berlusconi. Nella costituzione dei gruppi al parlamentinono gli esponenti disi sono scissi in due componenti diverse: Stefano Pellegrino, ...