Regionali Lazio | Pd ufficializza D’Amato | “Al lavoro per allargare coalizione” Boccia | “Non c’è l’ombra di Calenda | mai detto no a temi Conte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La direzione deldà il via libera ad Alessio, assessore uscente alla Sanità della giunta Zingaretti e sostenuto anche dal Terzo polo di Carloe Matteo Renzi, come candidato alla presidenza della Regione per il Partito democratico. L’ipotesi di “primarie” verrà discussa nel tavolo con gli alleati, anche se non sembra sfondare: “Le primarie? Non ci sottraiamo se verranno chieste, è la nostra genesi, se questo serve a contribuire adil perimetro della”, ha spiegato lo stesso, al termine della direzione dem del, alla quale si sono presentati in 34 su 50 (con il solo voto contrario di Marco Miccoli, a cui ieri – nel corso di un evento – l’assessora del M5s, Roberta Lombardi, aveva chiesto di favorire la partecipazione ...