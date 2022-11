Regionali Lazio | il sondaggio che agita il Pd | senza alleanza con M5s la destra quasi al 50%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Fratelli d’Italia oltre il 30 per cento anche nelcon un risultato che trascina Lega e Forza Italia al 50% dei consensi. Sul fronte opposto il Partito democratico a picco al 15,8 per cento e superato di un punto dal Movimento 5 stelle. Azione in calo più di un punto rispetto a tre settimane fa. La rilevazione in vista delle elezionila anticipa Repubblica ed è stata fatta dall’Istituto Izi. Un quadro che allarma i dem, soprattutto alla luce della situazione alleanze: mentre l’asse giallorosso è al momento in frantumi, il Pd ieri ha dato il via libera alla candidatura dell’assessore uscente Alessio D’Amato. La rilevazione dell’istituto di sondaggi è stata fatta tra il 12 e il 14 novembre. Gli scenari analizzati, spiega il quotidiano, sono tre. La prima ipotesi sondata è che a candidarsi sia D’Amato, sostenuto da Pd e Azione. Ovvero il ...