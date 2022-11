Regali ai docenti | sono vietati Cosa dice la normativa e le sanzioni previste

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Raccolte fondi per fare un presente agli insegnanti dei propri figli. Più volte, nel recente passato,intervenuti i presidi invitando i genitori a non realizzare collette per iai propriconsiderando che la legge vieta di accettare presenti. L'articolo .

Tecnica della Scuola

Ma va anche detto che spetta alle singole amministrazioni, dunque alle scuole, stabilire eventualmente limiti inferiori o addirittura escludere del tutto la possibilità che iricevano, ...... non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi,o altre utilità in connessione ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #“Mio figlio ha sbagliato”: non usa giri di parole la mamma dello studente che lo scorso 25 ottobre è stato colpito con un pugno dal prof che stava sbeffeggiando in classe con un balletto proprio dietr ...