Real Madrid | occhio alla Premier per Matheus Franca

Commenta per primo Anche il Tottenham può unirsi alla corsa per arrivare a Benjamin Pavard , possibile partente del Bayern Monaco . Secondo quanto scrive l' Express , oltre al, anche la squadra di Conte è interessata al difensore francese .Ha giocato nella Roma e non se ne parla, ma con Guardiola o alavrebbe fatto 30 gol a stagione. Un difetto Non lo trovo, forse che è troppo buono'. Real Madrid, non solo Endrick: occhi su un altro talento brasiliano Secondo quanto riporta Defensa Central, il Real Madrid tiene d'occhio un giocatore del Botafogo. Si tratta di Matheus Nascimento, attaccante brasiliano classe 2004, osservato speciale del capo scout ...Le dichiarazioni rilasciate da Hazard ai microfoni di Marca rappresentano un punto di non ritorno per il futuro dell'attaccante belga.