Raoul Bova | “I mie 50 anni? Una conquista!”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) «Io, attore disastroso, punto sui sentimenti» Il Messaggero, di Gloria Satta, pag. 25 Uno scrittore in crisi creativa, la bella vicina vedova che lo stana dall’isolamento, un’intera famiglia coinvolta in un reality, il Natale scintillante di luci: per tornare al cinema dopo tante serie spacca-auditel (tra le ultime interpretate Don Matteo e Buongiorno, mamma!)ha scelto The Christmas Show, il film di Alberto Ferrari in sala domani. In questa favola “per famiglie” a base di buoni sentimenti con garbata presa in giro dei reality (nel cast anche Serena Autieri, Tullio Solenghi, Ornella Muti, Francesco Pannolino),, 51, fa lo scrittore. E racconta questo momento della sua vita con sincerità, entusiasmo e una buona dose di autoironia. Perché non girava film da sette(l’ultimo è ...