Rabiot lancia la sfida al Napoli | “Crediamo nello scudetto”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Le ultime giornate di Serie A prima della sosta per il Mondiale in Qatar hanno rimescolato le carte in tavola e hanno ridisegnato la classifica. Se da un lato ilnon ha mai perso il passo e ha continuato a vincere partita dopo partita, dall’altro le inseguitrici hanno perso dei punti per la strada. Una delle sorprese dell’ultimo periodo è sicuramente la Juventus: dopo un inizio di stagione disastroso sia in campionato sia in Champions League, i bianconeri sono reduci da sei vittorie consecutive, dove non hanno subito nemmeno una rete, e hanno raggiunto il terzo posto in classifica a -2 dal Milan secondo. Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Intervista, il bianconeroilUno dei protagonisti di questo ultimo periodo è Adrien, autore di ...