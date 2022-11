Quei trafficanti Migranti | bomba-Piantedosi | cosa hanno fatto davvero le Ong

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il ministro dell'Interno Matteoribadisce la linea dura del governo sul tema dell'immigrazione. "Agiamo con umanità e fermezza: non abbiamo nessuna intenzione di venire meno ai doveri dell'accoglienza, ma in Italia non si entra illegalmente, la selezione non la fanno idi esseri umani. Vogliamo governare i flussi anziché subirli", afferma il responsabile del Viminale nella sua informativa al Senato. "E' un dovere assicurare condizioni dignitose a chi accoglie e a chi viene accolto". "Il tema della dignità è una priorità", aggiunge poi il titolare del dicastero, replicando alle polemiche relative agli ultimi arrivi.ha anche sottolineato che "la presenza di navi Ong continua a rappresentare unre di attrazione per i flussi. Queste navi agiscono in modo autonomo compromettendo anche ...

