Quei due si detestano E così Draghi | voci sul clamoroso ritorno dell' ex premier

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I rapporti tra Ursula von der Leyen e Charles Michel sono praticamente nulli. Ma cosa c'entra questo con Mario? A spiegarlo è Dagospia, secondo cui l'ormai exitaliano, sempre molto rispettato a livello internazionale, è in pole position per succedere a Michel in qualità di presidente del Consiglio europeo. Il diretto interessato continua a smentire, forse per prudenza, dato che mancano ancora due anni prima che si liberi quella poltrona. Però ci sono pochi dubbi sul fatto chesia uno dei candidati più autorevoli per quel ruolo,come non vi è alcun dubbio che quando si libererà il posto di presidentea Commissione europea non ci sarà alcun italiano in lizza. Curiosamente von der Leyen e Michel si, in maniera anche piuttosto palese, ma ...