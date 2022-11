(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Lui tra poco sarà in, e tutti lo staranno religiosamente a sentire. Parliamo di David, 74 anni, americano, autore del bestseller “Spillover” pubblicato da Adelphi nel 2014. Non c’è stato libro, nell’ultimo decennio, più profetico di quello. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza quel titolo indica il salto di specie nella trasmissione dei virus dagli animali all’uomo. Il divulgatore presenterà ora il suo nuovo volume “”, edito sempre da Adelphi, venerdì 18 novembre a, a colloquio con Telmo Pievani, filosofo della scienza, evoluzionista e ordinario di biologia all’Università di Padova. Poi nel calendario, fitto di incontrini, ecco le seguenti date: il 19 a Torino (al Teatro ...

Il Big One, descritto perfettamente dallo stessoin 'Spillover', 'ha bussato alle nostre porte, e non eravamo pronti'. La reazione ha seguito lo schema illustrato 'già da Lucrezio, a ...Il Big One, descritto perfettamente dallo stessoin "Spillover", "ha bussato alle nostre porte, e non eravamo pronti". La reazione ha seguito lo schema illustrato "già da Lucrezio, a ... Quammen arriva in Italia con "Senza respiro", il 18 alla Triennale di Milano Dopo aver anticipato tutto in Spillover, nel suo nuovo libro David Quammen torna sul Covid. Avverte che non sarà l’ultima pandemia e ci invita a sostenere politici che credono nella scienza. Perché ab ...