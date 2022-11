Qatar-Ecuador | probabili formazioni e pronostico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Domenica 20 novembre è in programma la gara d’esordio dei Campioni Mondiali di calcio,, valida per il gruppo A del quale fanno parte anche Olanda e Senegal. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 17 all’Al Bayt Stadium di Al Khor.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa si apprestano a vivere questo Mondiale con tanto entusiasmo e voglia di stupire. Per loro si tratta della prima partecipazione al torneo iridata, ma la vittoria in Coppa d’Asia nel 2019, testimonia un percorso di crescita non indifferente. Le ultime amichevoli sono andate bene, avendo pareggiato con il Cile e vinto contro Hounduras, Guatemala, Panama e Albania. I sudamericani si presentano a questo appuntamento forti del quarto posto conquistato nel loro girone di qualificazione, facendo vittime illustri ...