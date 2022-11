Qatar 2022 | dopo questa foto il dramma che sconvolge la Francia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Stupisce da tempo nel Lipsia, per prestazioni che gli hanno permesso di guadagnarsi la maglia dellaai Mondiali in. Ma per Christopher Nkunku, la Coppa del Mondo è finita ancor prima di iniziare perché l'attaccante ha rimediato un grave infortunio durante il ritiro con la. Il classe 1997 si era già unito ai suoi compagni, e aveva già preso parte allaufficiale poche ore prima. Qualcosa però è andato storto durante l'allenamento di martedì pomeriggio, in occasione della classica partitella nel ritiro dei campioni del mondo a Clairefontaine. Nkunku, distorsione al ginocchio per lui Nkunku si è avventato con foga su un pallone, nel tentativo di contrastare il talento del Real Madrid, Camavinga. Ad avere la peggio però è stato proprio lui, rimasto sul terreno di gioco molto dolorante. ...