Przewodów | cronache di frontiera Dopo il missile si svuota il villaggio a 6 km dalla guerra

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Una piccola comunità agricola, sconvoltal'esplosione che ha provocato due morti in un'azienda italo-polacca. Il sindaco: "La gente è terrorizzata". Il parroco: "Se ne sono andati già tutti, non c'era nessuno in chiesa oggi". L'insegnante: "Spero che fosse unvagante, se non lo è siamo impotenti"