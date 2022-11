PROFESSIONI DIGITALI | I LAVORI PIÙ RICHIESTI DALLE AZIENDE

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Conoscere leè oggi più che mai fondamentale, data l’importanza per ledi avere risorse in grado di far fronte alla costante evoluzione delle tecnologie. Non solo: alcuneche fino a poco tempo fa erano considerate “del futuro” oggi sono già nel nostro presente. Basti pensare al crescente numero disti che attualmente si occupano di ambiti come l’Intelligenza Artificiale, i Big Data o la Cybersecurity. I cosiddettidel futuro sono in realtà più vicini di quanto pensiamo: l’introduzione e lo sviluppo delle professionalitànei contesti organizzativi è un tema che interessa la maggior parte delle, le quali dichiarano infatti di ...