Princess | il film sulla prostituzione che ha commosso Venezia

BadTaste.it Cinema

Con il grandissimo successo di Hocus Pocus 2 su Disney+ e l'imminente uscita di Come per disincanto , non stupisce che la Disney abbia messo in cantiere un terzodella saga di TheDiaries (magari proprio per Disney+). Secondo quanto segnala l' Hollywood Reporter , sebbene ilsia in sviluppo non c'è ancora un accordo con Anne Hathaway perché ...Anne Hathaway a Cannes 2022: "Mia suocera era la mia eroina, la miglior madre che io abbia mai incontrato" Il primodi Prettyaveva incassato 165.3 milioni di dollari, mentre il sequel ... The Princess Diaries: la Disney sta sviluppando il terzo film! Pretty Princess 3, dopo tanto parlare e moltissime allusioni da parte delle due star protagoniste del leggendario franchise, Anne Hathaway e Julie ...Un film per cui per una volta vale il detto “vedetelo senza sapere nulla”, e che ci costringe quindi a non approfondire nel dettaglio la trama per non incappare in spoiler potenzialmente sgraditi. Ci ...