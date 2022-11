Pretty Princess | il terzo film si farà finalmente

Gli sforzi di Anne Hathaway hanno dato i loro frutti. Disney ha annunciato che3 è in lavorazione. Ciò significa che il terzo film ambientato a Genovia con protagonista la principessa Mia molto presto sarà disponibile. Sono trascorsi quasi 20 anni dall'ultima ...In Italia venne intitolato, in tutto il mondo incassò ben 165 milioni di dollari. Nel 2004 uscì un sequel, intitolato da noi Principe azzurro cercasi , diretto sempre da Garry ...Conosciuto come Diario di una principessa, il film del 2001 aveva lanciato l'attrice grazie al ruolo della principessa di Genovia, Mia Thermopolis ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...