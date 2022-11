Presidenzialismo all’italiana Siamo pronti per riformare il nostro sistema?

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Alla francese, all’americana o su modello del cancellierato, da tempo ormai si discute sulla opportunità di cambiare le regole e procedere ad una profonda modifica aldi governo. Se questa possibilità sembra essere ormai entrata nei programmi politici dei diversi partiti, la sua effettiva applicazione incontra molte divisioni sulle modalità con le quali si dovrebbe modificare la Costituzione. Ma che cosa ne pensano gli italiani, gli elettori, di poter avere, in futuro, uno strumento così importante di rappresentanza diretta? L’indagine realizzata dall’Eurispes e contenuta all’interno del Rapporto Italia 2022 ha cercato di capire quali siano gli orientamenti più diffusi tra l’elettorato. Presidente della Repubblica: l’elezione diretta divide il Paese Poco più della metà degli italiani (51,5%) non è a favore dell’introduzione ...

