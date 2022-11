Portopiccolo | la perla dell' Adriatico ospita le eccellenze del Polo del Gusto

Fabiana Romanutti

'Era un piccolo porto, era una porta aperta ai sogni' vengono in mente i versi del poeta triestino Umberto Saba quando si arriva a, il borgo marinaro, piccolanel golfo di Trieste nato all'interno della Riserva Naturale delle Falesie di Duino . Un borgo ricco di fascino, che ogni anno sponsorizza un trofeo in ...'Era un piccolo porto, era una porta aperta ai sogni' vengono in mente i versi del poeta triestino Umberto Saba quando si arriva a, il borgo marinaro, piccolanel golfo di Trieste nato all'interno della Riserva Naturale delle Falesie di Duino . Un borgo ricco di fascino, che ogni anno sponsorizza un trofeo in ... Convention d'autunno delle Città del Vino a Portopiccolo