Portogallo | si ferma Ronaldo | out contro la Nigeria Il motivo

(Di mercoledì 16 novembre 2022), Cristianosie non sarà a disposizionela. Ildella sua assenza Cristianosarà costretto a saltarela prossima amichevole della. L’attaccante lusitano, come comunicato dalla federazione, non è a disposizione per motivi di “natura gastrica” e salterà quindi la sfida. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé nel ritiro del Portogallo che si prepara ai Mondiali in Qatar. La federcalcio lusitana ha comunicato che l'attaccante sarà costretto a dare forfait nell'amichevole. Piove sul bagnato per Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese, dopo le polemiche scaturite da una sua intervista. Non inizia nel migliore dei modi l'avvicinamento a Qatar 2022 per Cristiano Ronaldo. L'attaccante sarà costretto a dare forfait nell'amichevole.