Portogallo | gelo intorno a Cristiano Ronaldo | vedere per credere | VIDEO

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Momento difficile per. Anche nel, così come nel Manchester United, davvero poca sintonia con i compagni di squadra. Basta guardare la reazione di Bruno Fernandes (che gioca con lui nei Red Devils) e João Cancelo: il...

A commentare la vicenda è intervenuto anche Joao Mario, compagno di squadra dei due nel. 'Ero lì, stavano scherzando perché Bruno era stato uno degli ultimi ad arrivare. E Cristiano gli ha ...tra Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. La fredda stretta di mano tra i due big nello spogliatoio delè uno dei temi del giorno in vista dell'inizio dei Mondiali di Qatar 2022. I due ...Foto di Peter Powell / Ansa La situazione al Portogallo Si avvicina anche l’inizio del Mondiale in Qatar, il Portogallo si candida ad un ruolo di possibile outsider. Cristiano Ronaldo sarà una delle ...Joao Mario, nel corso della conferenza stampa di oggi del Portogallo in vista del Mondiale in Qatar, ha chiarito le immagini relative al freddo saluto ...