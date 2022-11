Ponte dell’Immacolata 2022 | cosa fare l’8 dicembre | i luoghi da visitare e le offerte low cost

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il, quando cade e dove andare? Buone notizie, nelpossiamo goderci un lungo weekend in occasione del. L’8infatti quest’anno cadrà di giovedì giorno di ferie a disposizione è possibile organizzare una vacanza last minute. Qualiper il? Nel weekendpotrete organizzare una gita fuori porta in uno dei posti più belli e sconosciuti in Italia o in uno dei borghi più belli in Italia. Il momento è quello giusto per raggiungere i Mercatini di Natale più belli d’Europa. Abbiamo realizzato una guida utile aper il weekend dell’8 ...