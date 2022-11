Polonia | Stoltenberg “Non c' è la prova di un attacco russo deliberato”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le investigazioni sull'incidente sono ancora in corso e dobbiamo ancora aspettare le conclusioni. Per il momento non c'è nessuna indicazione che si sia trattato di undella Russia. Non c'è nessuna evidenza che la Russia stia preparando attacchi a membri della Nato”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens, dopo la riunione del Consiglio Atlantico, in merito all'esplosione che ha provocato due morti in, nei pressi del confine con l'Ucraina.“Secondo risultati preliminari, probabilmente l'incidente è stato causato da un missile ucraino, lanciato per proteggere il territorio dagli attacchi missilistici russi”, ha sottolineato, che ha aggiunto: “Non è colpa dell'Ucraina. La Russia porta la responsabilità ultima per questa ...