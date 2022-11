Più donne e giovani nel lavoro per salvare le pensioni La ricetta di Morando

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Evitare a tutti i costi il burrone della legge Fornero. Questo, senza il rischio di incorrere in malintesi, l’obiettivo dichiarato del governo di Giorgia Meloni. Perché nella logica dell’esecutivo i cinque anni, tanto sarebbe lungo lo scalone che si verrebbe a creare con la scadenza delle opzioni oggi in essere (Quota 101 e Ape social) per andare in pensione in anticipo a 62 anni e il collaterale ritorno ai fatidici 67 anni di anzianità, rappresentano un salto nel buio oltre al mancato mantenimento di una promessa elettorale. Di qui lo studio dell’ennesima deroga alle regole poste in essere con la legge del 2012. Il progetto prevede dal primo gennaio 2023 l’uscita dal mondo delcon 62 anni d’età e 41 di versamenti. Di fatto questo strumento che potremmo chiamare Quota 103, prende il posto dell’attuale Quota 102, che consente il pensionamento con 64 anni e 38 di ...