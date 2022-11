Pirelli - Le muse del Calendario 2023

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il tema protagonista della 49esima edizione delsono leche hanno ispirato la fotografa australiana Emma Summerton. L'opera intitolata Love Letters to theè una celebrazione al genere femminile, come fonte di ispirazione. La Summerton (quinta donna a firmare il) ha dedicato la nuova edizione del The Cal a tutte le donne che grazie al loro talento e alle proprie capacità hanno guidato e supportato la sua creatività. La raccolta comprende 28 fotografie con 14 modelle di fama internazionale, con scatti realizzati tra Londra e New York nei mesi di giugno e luglio del 2022. Stile onirico come il cast. Secondo Emma Summerton, le immagini evocano l'ossimoro della corrente artistica del realismo magico: il ruolo delle modelle supera la mera evocazione alla sensualità, ...