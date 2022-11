Perdersi nelle città e nel cuore delle notti

Internazionale

Ci ha insegnato il valore dell'altruismo, a guardare con ottimismo al domani, al nondifficoltà e tramutarle immediatamente in opportunità. Oggi a un anno da quel triste 24 novembre ...... oppure visitare una città enei borghi, inebriandosi di profumi lungo la strada. Il lavoro da casa era solo una fantasia e per tenersi in forma la scelta ricadevapalestre e nella ... Perdersi e ritrovarsi nella pianura padana - Giovanna D’Ascenzi (Foto) Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un’alluvione. Un dramma. Un amore dall’ansia di perdersi, che trova in un giorno la certezza di aversi. Oggi vi raccontiamo il significato di Dolcenera di Fabrizio De Andrè.