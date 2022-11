(Di mercoledì 16 novembre 2022) Triplo riconoscimento per l’Italia delmoderno, premiata dalla federazione internazionale con il miglior evento organizzato nel corso del 2022 per i Mondiali giovanili U19 & U17, che si sono svolti dal 4 all’11 settembre scorso a Lignano Sabbiadoro. Il secondo riconoscimento assegnato all’Italia durante gli Uipm Awards 2022 è stato quello per il miglior team dell’anno nelle staffette. L’ultima gioia azzurra riguarda il futuro: l’Italia organizzerà infatti la quartadelladel. Si tratta di un: l’ultima volta adel circuito maggiore fu nel 2016. Così al sito federale il segretario generale della Fipm e direttore generale del ...

OA Sport

... l'Uipm, Union internationale demoderne, ha premiato i Mondiali giovanili di... infatti, l'Uipm ha annunciato le sedi per i Campionati Mondiali e ladel Mondo del 2023 e ......zona sportiva Sabato 6 agosto 2022 alle 21.00 nello stadio cittadino si terrà la partita di... Si ricorda che l'ingresso in quest'area e nella zona di via De Coubertain e di via delè ... Pentathlon, la Coppa del Mondo farà tappa a Roma nel 2024: un ritorno atteso otto anni "Migliore Evento" organizzato nel corso del 2022: l'Uipm (Union internationale de pentathlon moderne) ha premiato, così, i Mondiali giovanili di Pentathlon Moderno, “Uipm Youth U19 & U17 World Champio ...