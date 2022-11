Pensioni ultime notizie | verso la prima manovra Le misure

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tra i temi caldi sul tavolo del Consiglio dei Ministri c’è il nodo(QUI la nostra pagina speciale sull’argomento). Come abbiamo già detto in altri articoli precedenti, l’ipotesi è quella di superare l’attuale quota 102 per andarequota 103 o anche la quota 41 secca (anni contribuitivi). Oltre a questo, il Governo pensa alle altreeconomiche da mettere in campo per chiudere questo 2023 ed entrare nel vivo dell’attività programmatica del nuovo esecutivo. Dopo l’approvazione dell’innalzamento del tetto al pagamento in contante (passato da 1.000 a 5.000 euro), una misura più ideologica che urgente, il Governo guidato da Giorgia Meloni lavora sugli scaglioni della Flat Tax, sulla revisione del reddito di cittadinanza e sul condono delle cartelle esattoriali....

