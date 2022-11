Pensioni | mai così alte da 40 anni | ecco chi festeggia

Trend-online.com

Nella manovra saranno pochi i soldi per le. Il piano, si legge su www.today.it, c'è: si ... Sulla conferma di Ape sociale e Opzione donna per il 2023 dubbi non ce ne sonostati: c'è anche l'...Potròandare in pensione con il nuovo governo Vi chiedo se potete spiegarmi in parole povere ... che conterrà il solito pacchetto, continuiamo a credere che di nuove misure non ce ne ... Pensioni 2023, cattive notizie per i cittadini che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quota 103, quasi fatta. L'ufficialità arriverà nelle prossime settimane, ma sul fronte pensioni si va verso una mini-riforma ponte per il 2023, per evitare lo scalone del ritorno alla Fornero. Spunta ...