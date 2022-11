Pensioni | arriva «Quota 103» | come si lascia il lavoro oggi e le nuove regole per il 2023

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il governo ha pronto il piano sulla mini riforma della previdenza per evitare il ritorno alla legge Fornero in versione integrale nel. Dal 1° gennaio addio a102 e per 12 mesi si potrà andare in pensione con 62 anni d’età e 41 di versamenti. Prorogate l’Ape sociale Opzione donna

più basse per la generazione "di mezzo" La generazione X, quella nata dal boom economico, ...dovrebbero stupire visto che al momento almeno un terzo del pensionati ha un assegno che non...Non c'è alternativa a questo, nemmeno con lea 61 anni di cui si parla adesso. Indice dei ... E sicosì a prendere oltre 400 euro in meno. Si invita a leggere attentamente le Avvertenze ...A quanto pare ci sarà una sorpresa nella busta paga di qualcuno nelle prossime settimane, ma non per tutti: previsto un aumento di stipendio, infatti, per i dipendenti di Comuni e Regioni italiane, co ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...