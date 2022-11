Pedri carica la Spagna | «Possiamo vincere il Mondiale»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Le parole di, stella del Barcellona, sugli obiettivi della nazionale spagnola per ilin Qatar, centrocampista del Barcellona e della, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo. Il diciannovenne si è espresso sulle possibilità di laurearsi campioni del Mondo in Qatar e sul rapporto il CT Luis Enrique. SUL– «Veniamo da un Europeo e da una Nations League dove abbiamo fatto molto bene. Agli Europei siamo arrivati alle semifinali e sono certo che se le avessimo superate avremmo vinto. Siamo un gruppo molto buono e questo lo si vede in campo. Sognare? Sì, perché no? Prima di tutto concentriamoci sulla fase a gironi, ma abbiamo una selezione competitiva». SU LUIS ENRIQUE – «Abbiamo una super stella, la migliore del gruppo. Quando si rema tutti dalla stessa ...

