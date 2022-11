Pasquale Apicella | il poliziotto ucciso a Napoli | condanne confermate per i ladri

Poliziotto morto a Napoli per sventare un colpo in banca. Lascia due figli piccoli Video : Napoli, il funerali del poliziottoLa Corte d'Appello di Napoli ha confermato le condanne emesse in primo grado nei confronti dei tre uomini di nazionalità bosniaca ritenuti responsabili della morte del poliziotto, deceduto a Napoli mentre era in servizio la notte del 27 aprile del 2020. L'agente era a bordo della 'pantera' della polizia travolta a Calata Capodichino dall'auto dei tre, che ...Ventisei anni di reclusione per Fabricio Hadzovic, 18 per Amir Hadzovic e Igor Adzovic. Hanno speronato la volante fuggendo da una rapina ...Shadow La Corte d’Appello di Napoli ha confermato le condanne emesse in primo grado nei confronti di tre bosniaci di etnia rom che il 27 aprile del 2020 a Capodichino investirono e… Leggi ...