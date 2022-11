Partire dalla realtà | senza egoismi Ripamonti sul caos migranti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Contestualizzare. Si potrebbe riassumere in questa e poche altre parole il ragionamento che padre Camillo, presidente del Centro Astalli, la sezione italiana del Jesuit Refugee Service, svolge intorno a questo nodo-tragedia che chiamiamo “questione sbarchi”. L’impressione ascoltandolo è di vederlo ritrarre qualcuno che tenta di smuovere l’acqua in un catino bollentemai riuscire a ottenere risultati, o rischiando di peggiorare la situazione, facendo cadere dell’acqua per terra, altra sui suoi vestiti ed aggravando così la sua situazione. L’iniziativa di Italia, Grecia, Cipro e Malta, ad esempio, appare il tentativo di costituire un fronte, quello tra i Paesi di prima accoglienza, che avrebbe un senso importante per smuovere le acque, ma poi manca la Spagna non è quel che vorrebbe essere. Dunque il fronte dei Paesi di prima accoglienza ...