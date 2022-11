Paolo Borsellino | il Magistrato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) In questi 76 anni di Repubblica italiana, quasi mai l’espressione «senso dello Stato» è stata qualcosa di più di un’invocazione retorica, o addirittura un alibi per ingoiare le ingiustizie del potere. In questi 76 anni, non è stato sempre facile essere orgogliosi di essere italiani e quasi mai tale orgoglio è stato suscitato da uomini delle istituzioni. In questi 76 anni, per troppe volte «giustizia» è stata una parola morta, un guscio vuoto, un’emissione di fiato senza significato. Ma se in questi 76 anni qualche volta le cose non sono andate così, lo dobbiamo anche a figure come quella di. La vita diIlsiciliano ha rappresentato lo Stato come cultura – e di conseguenza come azione – contro l’anti-Stato come cultura – e di conseguenza come prassi. La ...