Pamela Prati parla della sua condizione di salute | ecco come sta VIDEO

(Di mercoledì 16 novembre 2022)torna sui social con un messaggio speciale per i fan: “Mi mancate”. La gieffina aggiorna i suoi followerpoche settimane fa ha abbandonato ufficialmente la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il verdetto del televoto, l’ex gieffina ha avuto modo di riabbracciare l’ex gieffino Marco Bellavia che l’ha attesa fuori dal reality show.purtroppo pochi giorni fa è risultata positiva al Covid e dunque continua ad aggiornare i suoi fan riguardo la suadi. L’avventura all’internoCasa è stata intensa per, la gieffina ha avuto modo di raccontare alcuni aneddoti del suo passato e tutta la verità sul caso Caltagirone. Leggi anche –> una gieffina al gfvip positiva al covid daniele ...

Non sembra essersi fermata la storia d'amore tra Marco Bellavia e. La Diva, eliminata la scorsa settimana da Grande Fratello Vip , è risultata positiva al Covid - 19, così come altri quattro concorrenti all'interno della casa. Marco Bellavia fa ...Al momento la relazione trae Marco Bellavia è un stand - by, poichè la soubrette ha il Covid. Quest'ultimo sta continuando a stupire la showgirl, dato che di recente le ha regalato un mezzo di fiori con tanto di ...La nota imprenditrice dubita di una coppia nata nel reality: "Ci credo fino a un certo punto" Al momento la relazione tra Pamela Prati e Marco Bellavia è ...Dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip, sembra che l'amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati stia sbocciando più rigoglioso che mai. Peccato che la vippona Eliana Michelazzo non sembri convinta della l ...