Pallanuoto | Champions League 2022-2023 | tutto facile per l’AN Brescia | Jug battuto 13-8

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Parte al meglio il cammino delnella fase a gironi delladi. La compagine lombarda infatti si impone nel primo incontro del Gruppo B per 13-8 in casa dello Jug Dubrovnik. Dominio per la banda italiana in casa dei croati: prima parte di gara devastante, dopo il 3-1 nel primo quarto c’è un 7-4 nettissimo nel secondo che praticamente chiude la partita. Grande protagonista è l’azzurro Vincenzo Dolce, top scorer con tre reti, arrivate con il 100% di realizzazione al tiro. Le parole di Sandro Bovo al termine del match: “Sono molto contento della vittoria. È la prima volta che vinco qui ed è una bellissima sensazione. Abbiamo giocato molto bene in difesa, siamo stati attenti e abbiamo portato a casa la partita. Sono felice ...

TAGSLeagueolympiacospro recco CONDIVIDI Facebook Twitter redazionegenova3Così Matteo Iocchi Gratta al sito ufficiale della Pro Recco : ' Ci dispiace, eravamo venuti ad Atene per vincere, ma sapevamo che non sarebbe stato facile portare via i tre punti da questa vasca ...(AGR) E' arrivato il momento della Coppa Len, la Champions League di pallanuoto femminile. La SIS Roma è partita questa mattina per la Francia, destinazione Mulhouse dove domani sera (giovedì 17 novem ...È iniziata male la Champions League di pallanuoto per la Pro Recco. All’esordio stagionale nella competizione, la squadra del Golfo Paradiso ieri ha perso in Grecia per 9-7 contro l’Olympiacos. La ...