Palermo | Broh | ' City Group svolta epocale per il club Serie B campionato d' elite'

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "......futuro potrebbe anche vedersi Stulac in cabina di regia con a fianco Gomes e uno tra Segre e. ... A proposito, al rientro il calendario delprevede un filotto piuttosto complicato. Tre ...Jeremie Broh, centrocampista del Palermo, così come riporta “LiveSicilia” ha detto: “Consideriamo quello di Cosenza un incidente di percorso, lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare in ogni meccan ...Ha parlato presso i microfoni di livesicilia.it il giocatore classe ’97 del Palermo Jeremie Broh. Nel corso di una lunga intervista, il centrocampista rosanero ha parlato del campionato di Serie B e ...