Padova | accusato di 4 omicidi in Cina | arrestato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Ha ucciso una donna e, poi, una famiglia in. La Squadra Mobile dihaun 46enne cinese, ricercato a livello internazionale dalle autorità locali per diversicommessi nel suo Paese d’origine. Nel giugno 2001 una giovane coppia di cinesi e il loro figlio vennero uccisi a coltellate nella loro casa di Dengta, città di Liaoyang provincia di Lioning. Sul posto, e in particolare sul corpo della donna, gli inquirenti trovavano tracce di liquido seminale. A distanza di 8 anni, nel febbraio del 2009, il fatto fu collegato con un altro precedenteo, commesso nel 1996 nella città di Dalian ai danni di una donna. Attraverso la successiva comparazione del Dna, nel marzo del 2020 fu finalmente identificato l’autore degli, individuato ...

Arrestato in via provvisoria a fini estradizionali, l'uomo è stato portato nel carcere di Padova e messo a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Venezia.