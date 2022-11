Otto miliardi nel mondo | ma in Europa siamo fermi | manca una visione del futuro come speranza

(Di mercoledì 16 novembre 2022). E dire che negli anni Ottanta eravamo la metà ad abitare il pianeta e all’affacciarsi del terzo millennio ci spartivamo la Terra in sei. Oraarrivati a. La popolazione mondiale è sempre aumentata: a partire da un piccolo gruppo di “emigranti” africani, di cuitutti nipoti alla lontana – che ci piaccia o meno – cisempre moltiplicati. L’andamento non è però sempre lineare. Negli anni Ottanta c’erano poco meno di 700 milioni di europei; oggipochi di più, mentre in un continente tradizionalmente spopolatol’Africa, nello stesso periodo di tempo, si è passati da un indice basso pari a 469 milioni al miliardo e 200 milioni di oggi. Se guardiamo al ...

Quest'anno in Italia verranno investiti tra un miliardo ee duedi euro in start - up tecnologiche, un record assoluto. Abbiamo tanto mercato davanti, anche perché c'è un gap di ...Certo il trasferimento non gioverebbe a un'Olimpiade che già si svolgerà tra due regioni e... Doveva essere l'Olimpiade a costo zero , ma l'ultimo aggiornamento fissa la cifra a 2e 165 ...Maria Luisa Meroni: «Manodopera qualificata a costi contenuti, vicinato geografico strategico, tempi di consegna veloci e certi fiscalità favorevole: questi ...La cantante salentina ha scritto un commento su Instagram che è diventato virale e che sta generato dibattito sulle piattaforme social ...