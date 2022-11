Oroscopo Paolo Fox Giovedì 17 Novembre 2022 | Leone recupera

Leggi su zon

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’diFox per oggi,17Ariete Sembra che in questi giorni sia tornata qualche piccola preoccupazione, pensiamo anche a quelli che stanno lavorando e facendo cose anche importanti ma aspirerebbero a ottenere qualche risultato in più. Coloro che hanno un’età tra 40 e 50 anni si ritrovano a fare cose che non sono congeniali o non portano immediate soddisfazioni, pensiamo anche a coloro che non sono stati pagati e hanno avuto problemi di tipo legale. Toro In questoci sono ancora piccole o grandi preoccupazioni da superare e chi ha avuto un problema di lavoro deve cercare di risolverlo. Nelle prime giornate dialcune opposizioni planetarie hanno limitato il raggio di azione, in certi casi provocato anche disagi e ...