Oroscopo Paolo Fox 17 novembre 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022)Fox giovedì 17è giovedì e oltre metà settimana è trascorsa. Una manciata di settimane e saluteremo anche il mese di, pronti per buttarci a capofitto nell’atmosfera di natalizia di dicembre. Tornando a noi, scommetto che siete curiosi di saperedello zodiaco maggiormentedi quest’autunnale giovedì. Cinuovi amori? Come andrà sul lavoro? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, ...