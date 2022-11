Oltre 200 volatili abbattuti per l' aviaria a Cagliari La battaglia degli animalisti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - Ail parco urbano di Monte Urpinu, è chiuso da una decina di giorni, presidiato da gruppi diche ne hanno fasciato unoingressi con striscioni di questo tenore: "Stop al massacroanimali". Il sindaco Paolo Truzzu il 4 novembre scorso ha firmato l'ordinanza per blindare il parco, dove vivevano300, fra pavoni, anatre e oche. Un focolaio di influenza, di un sottotipo valutato particolarmente contagioso, ha indotto il servizio di Igiene animale della Asl 8 diad abbattere 228. Ne sono sopravvissuti una sessantina. Al momento non sono in programma ulteriori abbattimenti, secondo quanto apprende l'AGI dall'Asl 8 di. La situazione, ...

