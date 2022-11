Ocone spiega il non detto della libertà

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Hayek, nel ribadire a piu? riprese che la sua e? una generale teoriasocieta?, evidenzia anche che la sua “ricaduta” politica ne e? una conseguenza. L’individualismo vero, scrive, e?, “innanzitutto, una teoriasocieta?, un tentativo di capire le forze che determinano la vita sociale dell’uomo, e solo in seconda istanza si configura come una serie di massime politiche derivate da questa concezionesocieta?”. La politica si presenta quindi come una sorta di “applicazione” pratica di una teoria veritativa, indipendentemente dal fatto che nel caso in questione trattasi di una “verita?” non razionalisticamente intesa, e anzi segnata da imperfezioni e precarieta?. In questo modo, la politica, con la sua alta intensita? di conflittualita?, e quindi con la assoluta non prevedibilita? dei suoi esiti, viene neutralizzata. La ...