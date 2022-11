Obiettivo superare gli infortuni | Lukas Vorlicky vuole prendersi l’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Bergamo. Il 7 ottobreha realizzato una doppietta con il Cesena nel Campionato Primavera 1 che ha spezzato un digiuno perdurante da un anno e mezzo: il suo ultimo gol era stato il 10 marzo 2021 contro l’Ascoli e aveva anticipato mesi complicatissimi per il talento nato in Repubblica Ceca, classe 2002, arrivato a Bergamo nell’estate 2017 con grandi aspettative. Si parlava di lui come uno dei migliori talenti sul panorama internazionale e purtroppo non si può ancora dire che, dopo oltre cinque anni in nerazzurro, il 20enne di Boskovice sia riuscito a rispettarle. A mettersi di traverso è stata soprattutto la sfortuna, che ha ripetutamente colpitosotto forma di problemi fisici che mai gli hanno dato pace nel corso di tutta la sua carriera a livello giovanile. Quando si parla di, si parla di ...