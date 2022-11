NXT 15 11 2022 Grandi annunci e grandi difese titolate

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti al consueto report di NXT, uno show che promette bene e di certo non vorrà deludere le aspettative soprattutto con ben 2 match titolati nella propria card, non perdiamoci in chiacchiere inutili e immergiamoci nello show. NXT Championship: Bron Breakker(c) vs Von Wagner(w/Mr.Stone) (3,7 / 5) Si parte subito alla grande e apriamo le danze con il match valevole per il titolo massimo dello show. Una difesa per nulla facile per Bron che incontra non poche difficoltà contro il cliente di Mr.Stone. Infatti Von Wagner riesce per una buona parte dell’incontro a dominare. Bron resiste e risponde ad ogni offensiva dell’avversario e conclude la contesa con una spear e si conferma campione. Vincitore e ancora campione: Bron Breakker Ci viene mostrato un video con protagonista Alba Fyre che si dice sicura di poter battere Mandy Rose e diventare ...