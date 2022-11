Nuovo lutto per Anna Tatangelo | dopo la mamma altro dolore

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A poco più di un mese dalla morte dellaè stata colpita da un: la cantante deve dire addio al nonno Domenico Vinci, morto a Sora, la scorsa notte. Unche affligge particolarmente l’artista molto legata all’uomo ed ancora molto scossa dalla perdita del genitore. La morte di nonno Domenico si è aggiunta ad ungià intenso chesta cercando di elaborare dedicandosi al lavoro e al figlio Andrea. I funerali dell’uomo si terranno a Sora nella giornata di domani e la cantante, insieme al figlio è attesa in città. L’annuncio è stato dato dalla sorella diche per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione social. E’ certo tuttavia che ...

