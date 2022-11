Notte delle Candele 2022 | la Puglia incontra la Svezia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Arriva la nuova edizione dellache per quest’anno propone un inedito evento culturale in cui lala. Il concept valica i confini nazionali nell’iniziativameets Sweden con una serie di appuntamenti nel corso di due interi mesi. Parte il 16 novembre da Stoccolma l’edizionedella. Il primo appuntamento della kermesse culturale si terrà nella capitale svedese proprio per suggellare il concept di quest’anno:meets Sweden, ovvero Lala. L’obiettivo di questo evento culturale è di fare luce sulle radici comuni della cultura europea. In ...

Agenzia ANSA

... gli ospiti si concentrano allora sul tentativo di capire come superare larestando vivi. ... The Menu fa anche cenno al problemamolestie sessuali nel settore , gestendolo secondo la legge ...È stato un brusco risveglio quello di Giorgia Meloni , buttata giù dal letto prima7 del mattino a Bali per le notizie sempre più preoccupanti che arrivavano dall'Europa, e in ...e trenta di... Buona tavola aiuta la ricerca, a Napoli la Notte delle Stelle - Terra & Gusto SARONNO – Risveglio amaro oggi a Saronno per molti automobilisti. Una decina le auto che hanno subito danni. Finestrini in frantumi, sedili e abitacoli danneggiati forse per cercare qualcosa, soldi, t ...Duro sfogo di un imprenditore rapinato del Rolex a Napoli mentre era su un taxi: “Auguro soggiorni migliori del mio: Napoli è anche questo, un ...